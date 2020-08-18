美國國防部負責採購的副部長Ellen Lord當地時間17日表示，禁止美國政府從使用五家中國公司產品的企業採購產品或服務的新規，於20日起生效。這五家中國公司包括華為、海康威視和大華。

該規定將對向美國政府出售產品和服務的公司產生深遠影響，因為他們現在需要證明他們沒有使用浙江大華技術股份有限公司或杭州海康威視的產品，而這兩家公司是全球監控設備的頂尖供應商。

該規定還適用於深圳海能達通信股份有限公司的雙向無線電收發器、以及華為和中興通訊的通訊設備或智能手機等行動設備。

(工商 )