美國禁止政府合約方使用華為等五家中資企業 15:502020/08/18 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國國防部負責採購的副部長Ellen Lord當地時間17日表示，禁止美國政府從使用五家中國公司產品的企業採購產品或服務的新規，於20日起生效。這五家中國公司包括華為、海康威視和大華。 該規定將對向美國政府出售產品和服務的公司產生深遠影響，因為他們現在需要證明他們沒有使用浙江大華技術股份有限公司或杭州海康威視的產品，而這兩家公司是全球監控設備的頂尖供應商。 該規定還適用於深圳海能達通信股份有限公司的雙向無線電收發器、以及華為和中興通訊的通訊設備或智能手機等行動設備。 (工商 ) #全球 #大華 #五家 #華為 #中國公司 也許您會感興趣 推薦閱讀 美擴增華為限制清單 38家關聯企業禁止取得美國技術晶片 00:192020/08/18 兩岸 美國再對華為下重手 聯發科躺平拖累台股 12:052020/08/18 財經 陸港觀盤－基本面、政策面與資金面匯流 陸股拉回是買點 04:102020/08/18 全球財經 工商社論》台商在全球產業平行系統和新南向政策下應有的策略 04:102020/08/18 財經要聞 陸外交部左批台索互設辦事處 右打美封殺華為 17:072020/08/18 兩岸 美掐斷華為 殃及聯發科 新規阻止第三方設計公司賣晶片給華為 04:102020/08/18 財經要聞 美國半導體業協會發聲：升級華為限制令 將帶給產業嚴重破壞 18:382020/08/18 財經 經部設三路障 嚴審陸資來台 04:102020/08/18 財經要聞 美試圖阻斷華為外購晶片 再拉黑華為38家子公司 12:322020/08/18 兩岸 華為禁令爆恐慌 專家洩明台股漲跌最大關鍵 18:032020/08/18 財經 財經熱門新聞 大咖怪怪的 專家：散戶小心 這幾檔別追了 - 財經 IE瀏覽器 微軟將在一年後停止支援 - 財經 封殺愛奇藝、騰訊We TV 最快9月3日禁止在台代理服務 - 財經 別不信邪 專家：一樁併購案 嗅出台股大泡沫 - 財經 華為禁令爆恐慌 專家洩明台股漲跌最大關鍵 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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