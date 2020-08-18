日本香川縣以知名動漫「精靈寶可夢」中的呆呆獸擔任該縣觀光大使，在呆呆獸的陪同下，香川縣知事濱田惠造18日與觀光局長張錫聰進行線上會談，張錫聰說，歡迎香川縣在明年的台灣燈會，繼續來台展燈，以燈會友，並全力推進「台日共好」目標。

觀光局說，繼6月底與日本三重縣鈴木英敬知事線上會談後，張錫聰今天再和台灣觀光協會會長葉菊蘭，與日本香川縣濱田惠造知事進行線上三方會談，討論未來邊境開放後之合作交流，持續與日方維繫密切合作關係。

觀光局指出，台灣與日本互為重要國際旅遊市場夥伴，2019年互訪規模達708萬人次，居全市場之冠，與日本地方政府多年來亦保持緊密的合作關係，此次對談的香川縣一向與我互動頻繁、情誼深厚。

濱田惠造表示，台灣各項防疫作為與成果有目共睹，更感謝台灣各界捐贈口罩與醫療物資，讓香川縣防疫工作得以更為強化，台灣更是該縣inbound旅遊之最大客源市場，期盼疫情早日落幕，儘快恢復雙向往來。

觀光局表示，為因應疫情發展，經採「防疫踩線旅遊」、「安心旅遊」及「國際行銷推廣」等三階段布局，目前國內旅遊漸收成效且發展出如搭乘郵輪跳島旅遊等新旅遊模式。台灣防疫有成且積極對國際社會伸出援手，備受肯定，各駐外辦事處亦於疫情期間宣傳作為持續進行，7月中旬召開「2020駐外辦事處行銷推廣研討線上會議」，積極落實各項數位、網路宣傳與行銷工作，持續提升台灣觀光品牌與資源曝光度。

(工商 )