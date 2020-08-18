培育半導體高階人才，行政院將祭出租稅優惠措施。經濟部已預告修法，將全職研發人員參與研發活動的相關教育訓練費用，納入適用研發支出投資抵減，並自明年5月申報109年度營利事業所得稅時開始適用。這是工商業界爭取多時的人才培育納投資抵減租稅優惠，不過，範圍限縮在全職的研發人員。

根據規定，公司或有限合夥公司同一課稅年度的研發支出，可以選擇在支出金額15％限度內，抵減當年度營所稅，或在支出金額10％限度內，自當年度起三年內抵減營所稅，但抵減以不超過當年應納營所稅的30％為限。今年起研發人員的培育經費就可以?入研發投資抵減了。

經濟部已預告修正「公司或有限合夥事業研究發展支出適用投資抵減辦法」，修正案明定，專門從事研究發展工作全職人員參與研發活動相關教育訓練費用，得視為研究發展支出，適用研發投資抵減。並自109年度營利事業所得稅申報案件開始適用。經濟部官員表示，主要是鼓勵企業投入資源培訓研發人員，以提升研發人員研發技術水準和專業能力。

至於教育訓練，包括自行辦理、委託辦理或與其他公司或相關團體聯合辦理，且指派所屬全職研發人員參與訓練。教育訓練活動費用則包含：師資鐘點費及旅費、受訓員工旅費及繳交 訓練單位費用，及教材費、保險費、訓練期間伙食費及場地費。

「產業創新條例」去年修法時，經濟部與財政部達成以未分配盈餘有「實質投資」不課5％營所稅，取代抵減加碼，同時將人才培育投資抵減排除。當時工商企業界對於將人才培育投資抵減排除，頗有微詞，並向行政院請命，希望能夠恢復產創條例的「人才培育投資抵減」，不過，未獲同意。

近來各國積極延攬半導體人才，台灣半導體在全球扮演重要角色，但卻出現人才荒，上月聯發科副董事長謝清江率領半導體業者赴行政院拜會副院長沈榮津，希望將人才培育納入投資抵減，以解決半導體產業人才缺口，並保住半導體產業在全球的優勢地位。據了解，半導體業者認為，鼓勵企業養才、留才，不應將人才培育投資抵減排除，並認為政府都能對外國人才提供租稅獎勵措施，為何不能對國人提供獎勵，且IC設計業投入很多研發人才培育經費。

(工商 )