中國商務部18日宣布，對原產於澳洲的進口葡萄酒發起反傾銷立案調查。

商務部發布簡短聲明稱，決定即日起對原產於澳洲的進口裝入2升及以下容器的葡萄酒進行反傾銷調查。本次調查通常應在2021年8月18日前結束調查，特殊情況下可延長至2022年2月18日。

商務部未詳細說明為何啟動這次調查。

隨著中國和澳洲這兩個貿易夥伴之間的緊張關係升級，中國政府今年5月曾對澳洲大麥徵收反傾銷稅，為期五年。

(工商 )