中國商務部對澳洲葡萄酒發起反傾銷調查 15:502020/08/18 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國商務部18日宣布，對原產於澳洲的進口葡萄酒發起反傾銷立案調查。 商務部發布簡短聲明稱，決定即日起對原產於澳洲的進口裝入2升及以下容器的葡萄酒進行反傾銷調查。本次調查通常應在2021年8月18日前結束調查，特殊情況下可延長至2022年2月18日。 商務部未詳細說明為何啟動這次調查。 隨著中國和澳洲這兩個貿易夥伴之間的緊張關係升級，中國政府今年5月曾對澳洲大麥徵收反傾銷稅，為期五年。 (工商 ) #調查 #澳洲 #中國商務部 #發起 #反傾銷調查 也許您會感興趣 推薦閱讀 大陸發起戰爭機率 日本作家本田善彥預測可能性 07:252020/08/18 政治 金山區公所小編疑過勞猝死 監委申請自動調查 09:592020/08/18 政治 台灣投資人預期未來報酬率 躍居全球前五 11:132020/08/18 財經 採檢無症狀居檢者衛福部喊政風介入 彰化縣衛生局長回應了 15:062020/08/18 生活 美返台少年無症狀卻突採檢確診 陳時中要查多事的衛生局 14:122020/08/18 生活 不用上班更憂鬱 醫師：退休後該學會3個生活哲學 14:002020/08/18 生活 人幣國際化 英國商貿最愛用 04:102020/08/18 產業財經 韓流不是問題 亂流才是 04:102020/08/18 時論廣場 《國際產業》微軟出現對手 傳甲骨文擬收購抖音美加澳紐4國業務 12:502020/08/18 財經 《中國有嘻哈》選手轉行成靈骨塔詐騙 3年吸金逾億元 12:252020/08/18 社會 財經熱門新聞 可成董事長洪水樹 親自說明處分資產事宜 - 財經 坑殺中部大金主逾10億 驚傳康友董座藏匿處曝光 - 財經 大咖怪怪的 專家：散戶小心 這幾檔別追了 - 財經 別不信邪 專家：一樁併購案 嗅出台股大泡沫 - 財經 狂爆！30年前押台積暴賺300倍 國發基金絕不碰4種公司 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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