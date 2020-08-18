中鋼7月合併稅前淨損2.91億元、月增30％ 15:512020/08/18 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中鋼（2002）7月合併稅前淨損2.91億元、月增30％，累計合併稅前淨損41.10億元、年減135％，每稅稅前淨損約0.26元。中鋼表示，單月虧損多於6月份，主要是7月沒有中鋼構處分利益的挹注。 (工商 ) #中鋼 #中鋼構 #合併稅前 #淨損 #月增 也許您會感興趣 推薦閱讀 《期貨》三大期指聯袂開高 8月台指期開漲30點 09:092020/08/18 財經 人權會職權行使法立法 高涌誠：9月開議前送出草案 19:022020/08/18 政治 亞泰影像緬甸大擴產 力拼年產量上看3,200萬套 17:262020/08/18 財經 康友最快明年3月恐下市 四家國銀踩雷近8.6億 18:402020/08/18 財經 陸事業回溫 永大全年EPS拚3元 04:102020/08/18 證券．權證 海外投資者持續增持美債 陸6月逆勢減持 19:292020/08/18 兩岸 《基金》7月國內投信基金規模4.41兆元 續創新高 11:592020/08/18 財經 《業績-電子零件》南電7月獲利跳增5.27倍 前7月每股約賺2.54元 08:182020/08/18 財經 旺旺保法說會：疫情對旺旺產沒太大影響 前7月份簽單保費成長3.21％ 16:382020/08/18 財經 中國6月減持美債93億美元 仍為美國第二大債權國 15:312020/08/18 財經 財經熱門新聞 大咖怪怪的 專家：散戶小心 這幾檔別追了 - 財經 IE瀏覽器 微軟將在一年後停止支援 - 財經 封殺愛奇藝、騰訊We TV 最快9月3日禁止在台代理服務 - 財經 別不信邪 專家：一樁併購案 嗅出台股大泡沫 - 財經 華為禁令爆恐慌 專家洩明台股漲跌最大關鍵 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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