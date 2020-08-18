中鋼（2002）7月合併稅前淨損2.91億元、月增30％，累計合併稅前淨損41.10億元、年減135％，每稅稅前淨損約0.26元。中鋼表示，單月虧損多於6月份，主要是7月沒有中鋼構處分利益的挹注。

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