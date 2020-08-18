英國金融時報當地時間17日報導，甲骨文已經和TikTok的中國母公司字節跳動初步洽商，認真考慮收購TikTok在美國、加拿大、澳洲及紐西蘭的業務。

報導引述知情人士指出，甲骨文正與已經持有字節跳動股份的一些美國投資者合作，包括泛大西洋資本集團（General Atlantic）和紅杉資本。

字節跳動和TikTok未對金融時報的報導置評。甲骨文未立即回覆路透的置評請求。

路透本月稍早報導稱，推特（Twitter）已經和字節跳動接觸，有意收購TikTok的美國業務。但微軟仍然是最有希望達成交易的競爭者。

金融時報指出，微軟已認真考慮要收購TikTok整個全球的業務，不再限於8月稍早列出的那幾個國家。

該報稱，微軟尤其對TikTok在歐洲和印度的業務有興趣。最近由於中印邊境局勢緊張，印度政府禁止了該業務。

但據該份報導，字節跳動反對出售美國、加拿大、澳洲和紐西蘭以外的任何資產。

美國總統川普上週簽署行政令，要求字節跳動在90天內剝離其視頻共享應用TikTok在美國的業務，這是美國對中國公司擴大施壓的最新舉措，因為擔心該公司處理個人數據的安全性。

(工商 )