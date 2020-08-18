高雄市長補選落幕，民進黨陳其邁以67萬1804票當選，然而，前高雄市長韓國瑜掀起「韓流」後，即使離開高雄，但一言一行仍備受關注，尤其是選前之夜替國民黨參選人李眉蓁站台後，爆出金句「鵝蛋生子」後，更在最近時常被提起。對此，輔大教授、時事評論員人渣文本周偉航在政論節目中提到，「韓國瑜出來撿尾刀，也就最後出來砍你一刀。」

周偉航在政論節目「辣新聞」中提到，韓國瑜後面動作，也就是現身站台輔選，有拉高李眉蓁選票，但陳其邁也拉高，其實也是兩面刃，他讓選舉變更熱，但沒辦法改變雙方原本差距的格局，重點是對國民黨整體格局，因為原本之前有江啟臣逼宮說、設下一堆防線，結果防線守不住...。

周偉航也說，國民黨應該不是跪求韓國瑜出來，而是韓國瑜覺得出來，可以叫做「撿尾刀」，最後出來砍你一刀，「就是這個都是我的，要不是我，你們全部都完蛋」；他認為，韓國瑜出來也沒有誰去拜託他，單純就是自己想出來，想出來秀那一場，像大家有看過那一天晚上新聞，其他全部新聞都不重要，只剩鵝蛋，韓國瑜又變成國民黨最重要的意見領袖、能量最強的超級太陽。

周偉航直言，雖然韓國瑜亮相這一場之後，又回歸低調，但他要證明他有這個動能，你再出來，我等一下再送一顆鵝蛋，他就賺到這一筆，就把大家亂了兩個多月的事情，直接整刀割走了，當然國民黨也要去怎麼收拾，就出現了現在像林為洲出現的困境。

針對林為洲風波，周偉航也說，其實林為洲沒有那麼強烈反韓，其實意思是說韓流跟國民黨有相當重疊，應該脫離韓流思考下一步，是這樣的論點。

(中時新聞網)