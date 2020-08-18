機車化身「行動社福」，協助新北市社工人員送愛到府。（許哲瑗攝）

機車上頭刻有桃園龜山頂湖福德宮字樣，保庇騎士路途平安。（許哲瑗攝）

龜山頂湖福德宮主委林賴碧鈴今也率幹部參加捐贈活動。（許哲瑗攝）

新北市幅員遼闊，社工送物資、家庭關懷大多仰賴機車行動，但不少公務機車年限已相當老舊，新北市議員蔡淑君與丈夫林光中，18日捐贈社會局20輛125cc機車，上頭刻有桃園龜山頂湖福德宮字樣，保庇騎士路途平安，新北市長侯友宜今代表受贈表示，感謝蔡淑君夫妻體恤社工辛勞，讓機車化身「行動社福」，協助新北市社工人員送愛到府。

蔡淑君說，今年7月她與先生曾至頂湖福德宮祈願，沒想到願望成真，欣喜之餘回到廟裡還願，她向「伯公」（福德正神）和觀音媽擲筊請示，是否可將120萬元善款回饋新北市，結果神明連應2個允杯，讓她決定購買機車捐贈，由於新北市社會福利做得很棒，因此特別捐贈公務機車，希望讓社工在服務案家時更加得心應手。

「有愛心又有一顆宗教熱忱，代表新北市向妳說謝謝！」侯友宜說，新北市幅員廣大，全市設有10處社會福利中心，但偏鄉區大眾交通不便，都會區則巷弄狹窄，社工多以機車為主要交通工具，部分現有公務機車已相當老舊，非常感謝蔡淑君夫婦慷慨捐贈，讓機車化身為「行動社福」的利器。

龜山頂湖福德宮主委林賴碧鈴今也率幹部參加捐贈活動，林賴碧鈴介紹，頂湖俗稱大坪頂，位於龜山、林口交界，「伯公」和觀音媽護持當地，保境安民，平日香火鼎盛。侯友宜也提及，他當年讀警大時就在大坪頂，對當地有很深感情，桃園和新北市是共同生活圈，一起成長、發展。

新北市社會局長張錦麗表示，新北市好日子愛心大平台自去年6月開辦至今，結合社會各界善心人士及企業團體宮廟等力量，迄今已媒合9億7356萬餘元，包含物資7億多及善款2億多萬元。

(中時 )