皮蛋蛋酥地瓜葉：地瓜葉加上皮蛋、蛋酥，香氣與口感都讓人驚豔。（馮惠宜攝）

果香排骨採柚子、檸檬、鳳梨、百香果等季節水果調成醬汁，排骨甜中帶酸，口感獨特。（馮惠宜攝）

彭成堂的菜尾鴨，鴨肉搭配20多種香料食材炸再蒸，並進冰箱低溫發酵，成就特殊的滋味。（彭成堂提供／台中馮惠宜傳真）

位於台中太平區「彭成堂台菜餐廳」以創意台菜聞名，老闆劉俊宏早期在知名江浙菜館習藝，13年前回故鄉太平創業，因應鄰里顧客口味，把將江浙底蘊融入台菜料理，不但將自家栽種蔬果入菜，店裏招牌豬油拌飯更採用霧峰香米讓消費者以10元吃到飽，真心實意的做料理也贏得口碑。

日前「台北台中米其林指南2020年必比登推薦」出爐，總計21家台中在地餐廳上榜，雖然該名單各方看法不一，其中位於太平區「彭成堂」上榜，顧客一面倒認為實致名歸；彭成堂雖位於台中山城太平區，其餐點菜色別具巧思，店裏的菜尾鴨、麻油蛋松阪豬可是全台原創，引領各地店家仿傚。

劉俊宏早年曾在圓山大飯店、台中福華飯店江浙菜館當廚師，還曾在統一集團前董事長高清愿在任時當過私廚，原本就是太平人的他，13年前回家鄉創業，深諳江浙料理的他，一開始端上東坡肉、寧波年糕，市場反應不佳，他不氣餒，把江浙料理「厚鋼」工序用來料理台菜，像是香蔥淋雞，以蔥油讓冷冷的醉雞變得溫熱多滋多味，而果香排骨其醬汁還融入自家種的柚子、檸檬、鳳梨、百香果和水蜜桃，讓上海經典的糖醋排骨變酸甜清新。

必比登特別推薦老滷封肉刈包、豬油拌飯和黑糖剉冰，其老滷封肉是改良自東坡肉，而豬油拌飯和黑糖剉冰都是每人10元吃到飽，雖是銅板價但用料全不馬虎，米用的是霧峰香米，而豬油自己炒製加上兩款醬油調製而成甘醇油膏，讓香Ｑ米飯更豐潤可口，另外，黑糖剉冰的黑糖醬也是自家炒製，獨特香甜滋味，也成為在彭成堂用餐最完美的句點。

店名：彭城堂創意台菜小檔案

地點：台中巿太平區宜昌路377號

電話：（04）2351-1122

營業時間：11：30~14：00、1730~2100

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