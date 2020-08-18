大同公司市場派股東、三圓建設董事長王光祥為奪取大同經營權，多次接受媒體採訪，批評公司派及大同董事長林郭文艷「黑幕重重」、「打假球」，林郭不滿，向台北地院提刑事自訴妨害名譽。北院認為大同是國內知名企業，經營紛爭涉及公共利益，屬可受公評之事，判王無罪，可上訴。

王光祥被稱為「總統表哥」，對於大同經營權之爭的發言備受矚目，他自2018年10月起數度受訪批評大同公司派，大同公司及林郭文艷認為名譽受損，分別對王提告妨害名譽。大同公司提告部分，二審高等法院認為舉證不足，日前已判王無罪確定。

林郭文艷部分，她提告指出，王光祥為奪取經營權，相關言論如「口水治理公司」、「賤賣芙蓉大樓背後動機令人起疑」、「項莊舞劍、意在沛公」、「幕後黑幕重重」、「講瞎話，騙股東」、「打假球」等語，已貶損她的名譽及信用。

但法官認為，大同公司是國內知名企業，公司經營好壞除牽涉市場派、公司派紛爭，與公共利益也有高度關連性，應受公眾檢驗，王光祥是針對公司特定經營行為、處分資產等作法批評，對可受公評之事發表意見，屬「善意」發表言論，故判他無罪。

(中時 )