智冠(5478)今天參加櫃買業績發表會，集團發言人鍾興博坦承，網龍(3083)自製遊戲《黃易群俠傳M》推出失利，網龍之後所有自製遊戲進度喊卡，將進行團隊調整，也讓今年營運四個強棒出現三缺一。對於《黃易群俠傳M》衍生的5000萬元行銷費用將在第3季認列，目前內務評估第3季整體轉投資收益會優於第2季，可以抵銷行銷費用，衝擊影響有、但不會太大，整體獲利還是可以維持平穩。

鍾興博指出，今年集團原本預計四個強棒來帶動成長，第一棒MYCARD持續穩健經營；第二棒是遊戲新幹線，今年由於《三國群英傳M》貢獻，遊戲新幹線上半年獲利超過1億元，7月《三國群英傳M》還有更新版本，預期營收雖然會下滑，但仍維持高檔水平，行銷費用則會降低，第3季獲利不差。

第三棒就是網龍《黃易群俠傳M》上市後表現，以目前來看，一個月營收約500萬到1000萬元，遠遠低於當初預期。鍾興博認為，當初《吞食天地M》及《三國群英傳M》端遊還原後改手遊都創造成功的成績，但這些主要以老玩家為主，吸引新玩家力道不夠。《黃易群俠傳M》為了吸引新的玩家，行銷費用增加到5000萬元，以投放效果來看是相當不錯，不過，老玩家回流有限，新玩家進來留存率不高，也使得遊戲表現跟當初落差很大。

因此網龍重新思考、重新檢討開發失敗原因，並且進行團隊調整，整合成遊戲研發中心，再調整開發方向。在新的調整未完成前，後續所有端遊轉手遊的產品全部暫停，以之前公布的來看，包括《中華英雄》、《天子傳奇》、《尋秦記》等約6款遊戲都喊卡，現階段不會盲目投入。

第四棒是IP授權計畫，智冠旗下知名單機遊戲IP《天地劫》授權紫龍遊戲開發為戰棋RPG手遊，製作團隊從玩法選材、美術設計到配樂音效等環節，結合IP特色深入刻劃，5月在大陸展開遊戲測試以來，大獲好評關注，目前還沒收到版號。另外還有單機IP《炎龍騎士團》正在洽談授權，未來集團也將以精選合作模式，攜手優秀開發商打造充分發揮IP特色的遊戲作品，尋找更多跨界合作的機會。

另一子公司藍新科技今年上半年獲利990萬元，交易規模從當初合併時的200多億元到去年已經達到490億元，今年預料超過500億元以上，因公司交易規模400億元跨過損平門檻，估計今年全年是轉虧為盈的第一年。目前藍新線上合作商家有20萬家，今年開始全力打通線下支付市場，旗下《ezAIO簡單收》多元支付收款服務，一機整合《ezPay簡單付》電子錢包、信用卡、電子票證、行動支付等多元支付方式，已陸續導入實體商店，初期希望一年做到1萬個據點，打造B2B/B2B2C/C2C完整支付應用。

(時報資訊)