中原大學首開先例，經教育部同意，在校園內設立「中原大學附設冠英心理治療所」，除了增加學生臨床實習機會作為心理人員訓練機構，也可就近提供民眾專業心理諮商服務，一般心理治療50分鐘收費1400至4000元，中原附設治療所50分鐘收費2000元，屬中價位。
中原大學心理系創立於1966年，是全台僅次於台大第二個創設心理系的大專院校，校長張光正表示，有鑑於社會上對於心理照護的需求日益增加，自2011年起籌設心理治療所，歷經多年的努力終於對外開張。
中原大學心理系副教授兼冠英心理治療所長黃君瑜表示，大部份民眾知道如何照顧自己的生理，卻鮮少關心心理健康，而心理問題會影響到個人日常生活，有必要適時調整。需打破心理治療總是給人負面的刻板印象，在個案治療中可調整心理模式，例如思考、情緒調節、人際互動等。
中原大學附設冠英心理治療所提供心理衡鑑、個別心理諮商與治療、團體諮商與治療、心理衛教課程講座、心理從業人員專業督導，位置在生物科技館7樓707室，周一至周日上午10點至晚上8點營業，採預約制，電話03-2657090。
(中時 )
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