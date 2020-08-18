台北市長柯文哲所領導的台灣民眾黨在這次的高雄市長補選中慘敗收場，並且傳出連柯粉內部都出現矛盾，柯文哲擬屬意讓妻子陳佩琪擔任精神領袖。對此，陳佩琪表示，柯粉陣容龐大有些是源自於我，「很多是因為琪粉的關係」，柯市長希望可以我一起跟柯粉吃飯。

對於民眾黨內支持者派系多鬥爭不斷，柯文哲有意讓妻子陳佩琪擔任精神領袖的構想，陳佩琪今出席北捷走近偏鄉活動時表示，柯市長在一兩個月前有提及，柯粉最近陣容越來越龐大，「很多是因為琪粉關係」，所以希望柯下去吃飯跟柯粉俱樂部成員一起吃飯的時候，能夠帶我一起去。

陳佩琪認為，柯粉俱樂部跟市政無關，也不是民眾黨的組織，純粹這種俱樂部，若一起吃飯那當然沒問題，陳自信的說，「他們陣容龐大，有些龐大不是源自於柯市長，有些是源自於我」。

對於是否有意願統籌柯粉俱樂部，陳佩琪表示，沒有人跟提過這個，只知道是一個民間團體，而要我做什麼樣的工作，可以的話才做，如果我的工作沒有辦法負荷，那當然不可能，但目前給我的工作，就是和市長一起跟柯粉吃飯。

陳強調，我不知道什麼叫精神領袖，他們說俱樂部有很多是我的琪粉，希望柯市長帶我一起跟他們下去吃飯。媒體追問柯文哲出招要陳佩琪救夫？陳佩琪尚未回答就遭北捷工作人員阻擋，而對於是否考慮從政，陳佩琪也避而不答。

(中時 )