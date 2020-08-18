新北市三重有位母親，外出由先生騎乘機車，而她自己則揹著孩子，乘坐在機車後方，遭到後方民眾檢舉「機車附載人數超過規定人數」。收到罰單後，她為此憤憤不平，將其上傳至臉書社團，希望網友替她聲援，原本網友一片支持表示「這樣也要檢舉」？不料在警方公布影片後，事件大逆轉！

三重這位母親在機車後座揹孩子，慘遭民眾檢舉，憤而在《爆怨公社》發文，「難道現在一定要有車子才能載小孩出門嗎？爸媽想帶著孩子出門還要擔心被民眾檢舉，沒有駕照沒有車子就只能待在家裡不能出門了嗎？這樣以後誰敢帶孩子出門…勿炮！純粹傻眼。」她隨後說小孩未滿一歲，也不曉得去哪找安全帽，只覺得因此被檢舉實在是冤枉。

母揹「嬰」三貼騎乘機車，慘遭開罰單。（圖／爆怨公社）

不少網友也替她叫屈，不過警方出示當時民眾檢舉的影片後，發現他們不只違規「三貼」，甚至還有闖紅燈的嫌疑，但由於影片只有短短6秒，實在難以斷定。最後只開出「機車附載人數超過規定人數」、「超越道路停止線」兩張罰單。

從畫面中可以看出，6月10日下午2時許，三重區中正南路與重安街口紅燈還亮著，旁邊也有兩輛機車也停下，當事人則是騎車機車「雙載」，中間還夾著一個未滿1歲的「嬰兒」。由於紅燈亮起，他們並沒有因此停下，反而慢慢地向前滑行、再加速。

其實政府一直再宣導，提醒家長切記不能站於踏板，不能加裝座椅，希望減少傷亡、避免憾事一再發生。

(中時新聞網)