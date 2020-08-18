存股量能持續成長，存股標的怎麼選，熱門標的有哪些？永豐金證券表示，分析「豐存股」平台七月份資料，台、美股市都由指數型ETF成為存股族的首選，台股前10大熱門標的中，不只是買高殖利率股，高成長性的高價股亦獲青睞；而美股存股前10大排名中，ETF多達5檔，其他均為引領全球的龍頭型企業。

台股存股每筆3,000元，美股只要買一股，超低投資門檻讓小資金發揮螞蟻雄兵積沙成塔的成效，永豐金證券表示，傳統存股很多投資人選擇股價波動低配息穩定的個股長期投資，但隨著年輕投資人增加，股市熱，強勢股權值股股價創新高，投資人想進場搶搭這一波多頭，面對一張數十萬元的個股，礙於資金或風險考慮而無法下手買入完整一千股（一張），定期定額存股，成為進入市場的最佳敲門磚。

如何挑選存股標的，根據永豐金「豐存股」的最新分析，7月份台股存股前20名熱門存股中ETF多達8檔，追蹤指數包括台股、債券、美股及陸股，投資ETF等同一次存入一籃子幾十檔權值股，而且走勢跟隨指數；其他熱門個股涵蓋電子、金控等。

此外、高成長高價股也登上存股族的選項中，在「豐存股」前10名的存股標的中，市場關注的半導體龍頭也受存股族喜愛，百元以上的標的有三檔均為電子股，投資人看好科技產業長期成長機會，面對一張幾十萬的股票，以3,000元就可以小額存起來當起高價股的股東，成為另一種投資存股策略。

在美股方面，永豐金「豐存股」分析，ETF吸引存股族垂青，追蹤指數相當多元，從那斯達克、S&P 500、黃金礦業、半導體都有；在個別公司部份，台灣投資人的選擇以領先全球的創新與龍頭企業為主，包括科技創新龍頭、娛樂、購物連鎖、平台電商、金融，而投資大師巴菲特的價值型投資哲學也吸引存股族加入成為小股東。

永豐金證券表示，台灣電子股多屬美股大廠供應鏈的一環，存美股能順勢佈局美股原廠標的，打造完整的台美股投資產業鏈，強化個人資產布局，此外、疫情造成市場波動，各國政府積極救市，擴大財政紓困，為投資人帶來更多的進場機會，美國目前公開的各項紓困已投入9兆美元以上，且預期還有新的紓困方案推出，加上聯準會的無限量寬鬆等誘因加持，創造更多投資美股的機會。

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