一對年幼姐弟，日前隨家人前往竹南獅山親子公園玩樂時，不慎與家人走失，2童逗留在溜滑梯處哭泣找尋家人未獲，民眾發現報警處理，竹南警局竹南所員趕往將2童帶回派出所保護，並通知家人前來領回，讓姐弟安全回家。

日前，竹南所警員林育陞、杜欣諭，在轄內巡邏時接獲民眾報案指稱，獅山親子公園溜滑梯前，有2名迷失兒童，需警方協助，林等2員獲報後立即前往找到這對姐弟站在溜滑梯處哭泣，經詢問兒童得悉是由家人帶到公園遊玩過程中不慎走失，警方在場未找到家人，為避免發生危險，先將2童送回派出所保護，並聯絡上家屬前來帶回，女童父親趕到竹南分局後表示十分感激警方及熱心民眾的協助，讓兩姊弟能安全返家。

竹南分局分局長楊贊鈞表示，據統計2歲以上至未滿4歲的孩子，是最容易走失的年齡，「與家人走散」、「被外物吸引」是兒童最容易走失的原因，家長帶孩童出遊萬不可讓孩子離開自己的視線，平日裡即應教導兒童如不慎走失時應留在原地、不可隨陌生人離開，以防止不肖宵小順手牽孩，造成難以挽回的傷痛。

(中時 )