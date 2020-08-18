北市民政局函文要求區公所不得協助里長借用學校場地辦里中元普渡。（北市議員汪志冰提供／譚宇哲台北傳真）

19日是農曆7月鬼門開，鄰里家戶緊鑼密鼓籌備中元普渡事宜，北市教育局今年以「幫助特定宗教團體宣傳」為由，禁止學校外借校地舉行普渡活動，里長怒轟，中元普渡是民俗活動，且暑假期間借場地，是會影響到鬼﹖痛批市府「腦殘」、「搞得跟香港一樣」。

「怎麼搞得跟香港一樣，連填表要租借場地的機會都沒有？」北市士林區天祿里長李錦琿氣憤表示，學校租借辦法沒有規定不能作為普度活動使用，市府把普渡當作宗教活動，難道耶誕節活動也是宗教活動宣傳嗎？根本腦殘說法。

李錦琿痛批，借學校辦普渡僅3小時就結束，且是在暑假周末，學校沒有學生，學校是怕影響到鬼？甚至連民政局也發公文給各公所不要協助里長借學校場地，令人不解。

北市議員汪志冰指出，校園場地開放使用管理辦法規定，只要活動本身不影響學校教學、無違背法令或善良風俗，校地均可按規定外借，中元普渡在暑期週末舉辦，不僅沒有影響教學，更無違背法令及善良風俗，教育局無權下令學校拒借校地，要求教育局應收回成命，按往例讓學校租借場地給里辦舉行普渡。

北市民政局表示，此案是依據市議會民委會的決議，請區公所不協助借用學校場地舉辦中元普度相關活動，但並無限制學校是否出借場地；教育局主祕陳素慧說，校園過往若有出借給里長作為中元普渡，今年仍不反對，但若過去未出借者則尊重校方作法，原則上不破壞善良風俗，都可以和學校借用場地辦理。

(中時 )