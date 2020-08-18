19日是農曆7月鬼門開，鄰里家戶緊鑼密鼓籌備中元普渡事宜，北市教育局今年以「幫助特定宗教團體宣傳」為由，禁止學校外借校地舉行普渡活動，里長怒轟，中元普渡是民俗活動，且暑假期間借場地，是會影響到鬼﹖痛批市府「腦殘」、「搞得跟香港一樣」。
「怎麼搞得跟香港一樣，連填表要租借場地的機會都沒有？」北市士林區天祿里長李錦琿氣憤表示，學校租借辦法沒有規定不能作為普度活動使用，市府把普渡當作宗教活動，難道耶誕節活動也是宗教活動宣傳嗎？根本腦殘說法。
李錦琿痛批，借學校辦普渡僅3小時就結束，且是在暑假周末，學校沒有學生，學校是怕影響到鬼？甚至連民政局也發公文給各公所不要協助里長借學校場地，令人不解。
北市議員汪志冰指出，校園場地開放使用管理辦法規定，只要活動本身不影響學校教學、無違背法令或善良風俗，校地均可按規定外借，中元普渡在暑期週末舉辦，不僅沒有影響教學，更無違背法令及善良風俗，教育局無權下令學校拒借校地，要求教育局應收回成命，按往例讓學校租借場地給里辦舉行普渡。
北市民政局表示，此案是依據市議會民委會的決議，請區公所不協助借用學校場地舉辦中元普度相關活動，但並無限制學校是否出借場地；教育局主祕陳素慧說，校園過往若有出借給里長作為中元普渡，今年仍不反對，但若過去未出借者則尊重校方作法，原則上不破壞善良風俗，都可以和學校借用場地辦理。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。