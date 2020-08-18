台南市延平國中學生示範製作檢疫補蚊桶。鄭郁蓁攝影

疾管署今天舉辦預防登革熱記者會邀請幼兒園小朋友唱跳登革熱MV。鄭郁蓁攝影

登革熱季節又來了！疾管署今天教導民眾如何在家自製「捕蚊神器」誘殺桶，用喝完的手搖飲胖胖杯、育苗軟盆、紗網、黏蟲紙加上1杯水，花費不到30元，就能輕鬆利用病媒蚊習慣在靜止、小型水域產卵的本能，主動誘殺。實測發現，可一網打盡家中9成以上病媒蚊。

疾管署署長周志浩表示，國內忙著新冠肺炎防疫，戴口罩、勤洗手並保持社交距離，別忘了還有登革熱，尤其一進入9月，登革熱威脅就會越來越大，提醒民眾「巡、倒、清、刷」四字訣，每周至少巡視一遍室內外的積水容器，最好自製誘殺桶主動出擊，「跟蚊子也要保持社交距離」。

登革熱目前無有效疫苗，防治病媒蚊是唯一方法，專家強調，與其等到病例發生後再來清潔消毒，不如主動誘捕、誘殺。

國衛院國家蚊媒中心專家杜武俊說，南台灣3縣市自2015年登革熱大爆發後，就採取類似的策略，目前已經不再是登革熱的主要疫區了，就是利用埃及斑蚊及白線斑蚊習慣在靜止、小型水域孳生的特性，一舉誘殺。

誘殺桶DIY十分簡單，台南市延平國民中學校長杜俊興今天帶學生分享檢疫捕蚊桶製作方法，只要準備手搖飲的胖胖杯2個，將其中1個裁切僅留約7公分高度，接著套上紗網、內側黏上黏蟲紙，再把2個胖胖杯重疊，杯內倒水不超過紗網高度，最後蓋上黑色的育苗軟盆，營造陰暗環境，置於居家內即可。

杜武俊說，先前實驗發現，住家內浴室最容易滋生蚊子，其次是廚房、客廳最後是臥室，因為浴室濕度最高，容易引誘蚊子，他表示補蚊桶利用產卵的蚊子喜好濕的特性，平時可以放在浴室殺一隻是一隻，因為一隻母蚊就可以產出100到200顆的卵。

(中時 )