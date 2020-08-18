大聯大(3702)今(18)日舉辦法人說明會，第二季合併營收、稅後淨利持續雙位數成長，展望後市，大聯大認為，產業面臨結構性的轉變，全球在疫情衝擊下，居家工作、遠端教學等商機會一直到下半年，Data Center則因已經在第二季已經大規模布建後，第三季預估落在個位數成長，汽車、5G智慧機市場則相對保守，整體來說，預計大聯大第三季將延續第二季的成長態勢。

展望第三季，副總經理林春杰表示，大聯大預估維持第二季成長態勢，今年起面臨產業結構改變，第一季面臨斷鏈、第二季則是在疫情下工作型態的改變，但也因為工作型態的改變，衍生出許多需求，預計該工作型態會變成常態，遠端商機會一直到下半年，筆電、chromebook等的需求還是很大，商機會延續到第四季。

至於在Data Center上面，林春杰表示，因為全球第二季強勁布建，帶動大幅度成長，故第三季儘管會成長，但是成長幅度不會像往年第三季旺季效應一樣有雙位數成長，應該是落在個位數成長。

車用市場因為全球均受到疫情衝擊，出現供應鏈斷鏈問題，林春杰表示，目前看到大陸、美國陸續恢復動能中，只是現在車廠還是保守，因為市場對消費性支出還是保守，故預計車用市場會復甦會比較慢，但目前大陸復工較快，進度也差不多回到正常水準。

林春杰也談到，今年受疫情影響最嚴重的應該是手機，估計全年整體市場會掉12%的總量，原先預估5G會為智慧型手機市場帶來成長，但因為疫情關係導致遞延，5G智慧機快速成長應該會跟著基地台的滲透率，目前市場還是以4G手機為主，明年5G智慧機有機會出現倍數成長。

另外，智慧倉儲的布局一直是大聯大近年來重點，目前以服務既有客戶為主，主要還是半導體、IC設計業，待成熟後才會向外推廣，財務長袁興文表示，香港智慧倉儲已經在去年年底運行，狀況良好，費用也都有下降，接下來計劃東莞，下一步會看客戶需求，包括台灣、東南亞、南亞都是瞄準的區域，投產時間點會落在2022~2023年，看好商機除了原來IC通路本業外，傳統直銷也是一塊長期很大的市場。

(時報資訊)