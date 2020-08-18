台灣高鐵(2633)今天獲英國標準協會（BSI）頒發國際ISO 45001和台灣職安衛（TOSHMS）雙重驗證通過證書，由董事長江耀宗代表接受，這是繼2017年7月間台灣高鐵首度通過雙重認證後，再次透過自主管理展現對職安衛工作的重視。

台灣高鐵自2007年3月通車營運之初，基於安全衛生政策考量，以優於當時職安衛法規標準，建置台灣高鐵「職業安全衛生管理系統」，隨後更持續透過自主提升、落實職安衛管理系統至今。台灣高鐵表示，本次通過「ISO 45001&TOSHMS(CNS 45001)」雙認證，驗證範圍涵蓋高鐵行經台灣西部走廊地區所有管理範圍，包括車站、維修基地、沿線設施以及辦公場所等，自2017年首度驗證起，即是全台範圍最大的職安衛管理驗證，歷時三年能夠持續與時俱進並與國際接軌，足以展現高鐵公司上下持續建構企業安全文化、提升職業安全衛生管理標準的決心。

(時報資訊)