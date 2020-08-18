謝忻的小編Dizzy、山友阿敏上節目輪番爆料。（圖／翻攝自我愛小明星大跟班 Youtube）

38歲謝忻走出和阿翔不倫戀風波後，常在社群網站上分享充實生活紀錄，先前她穿著一襲仙氣十足的天藍色洋裝到嘉明湖打卡，最近她上節目，被山友爆料美照的背後其實常給人製造麻煩，虧她很「假仙」，幫她照相的小編也站出，控被她無酬充當攝影師。

謝忻昨上《小明星大跟班》參加「秘密關係人爆料大會」主題，山友「阿敏」爆料前陣子有朋友邀她去嘉明湖，她看團內缺一個名額，想到謝忻喜歡爬山就邀她，結果她答應後就沒下文，住宿、車票都交給阿敏一手包，阿敏說：「這就算了，她居然在出發前一周，跟我講說『我可以帶攝影師上去嗎？』」

阿敏說，等登上嘉明湖後，謝忻不顧藝人形象，帶著裙子直接在湖邊換裝，只為拍出看似優雅的照片，她更虧謝忻超假仙，出發前一直說自己體力不好，擔心會落後，結果上山後搶著衝第一，只為提前到達換衣拍照。

節目接著請來謝忻的攝影師Dizzy，他除了是謝忻的小編、攝影師，還是謝忻音樂課的學生，兩人出了社會才相認，Dizzy形容自己完全是謝忻「不支薪的奴工」，工作範圍包括處理微博認證、上傳影片等，幾乎十八般武藝樣樣都要會，被一旁的吳宗憲虧「暗戀老師才當工作人」，Dizzy則強調沒有，「只是景仰」。

(中時新聞網)