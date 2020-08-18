台積電近期接單傳捷報，包括英特爾新GPU、博通HPC等晶片大單都下給台積電，由於客戶訂單強勁，日媒報導，傳出三菱化學明（2021）年將在台灣蓋新廠，生產用於半導體製造的高效能洗淨劑產品，整體產能較目前提高5成。

日經新聞報導，受惠於台積電等台灣企業訂單暴增，三菱化學決定明年在台灣新竹市設立新廠，生產用於5G半導體的高效能化學洗淨劑，主要為去除附著在矽晶圓上的微小物質，預估投資金為十多億日圓，整體產能較目前拉高50%。

報導指出，儘管台積電也在大陸設晶圓廠，但最先進製程都在台灣生產，受到美陸貿易戰衝擊，在大陸製造風險提高，反而增加台灣投資的優勢，促使日本其他業者積極擴增在台產能。

除了三菱化學之外，日立化成、三井化學等日本半導體材料商也加碼布局台灣。其中，日立化成砸下75 億日圓在台灣興建PCB材料工廠，已在5月開始營運；而三井化學則投資50億日圓，在高雄生產半導體製程所需的膠帶產品「ICROS 膠帶」，已於今年1月正式啟用。

(中時新聞網)