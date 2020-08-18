美國總統川普17日大酸紐西蘭疫情「大爆增」的情況「很可怕」，惹來紐西蘭總理阿爾登回嗆「比不上美國每天新增上萬例確診」。

紐西蘭新冠肺炎疫情再起，美國總統川普昨（17）日大酸紐西蘭從原本的防疫典範突然變成疫情「大爆增」，情況「很可怕」，這番話聽在紐西蘭政治人物耳朵裡非常不是滋味、聯袂公開反駁，紐西蘭總理更回嗆：「比不上美國每天新增上萬例確診。」

紐西蘭自11日終結百日0本土病例紀錄後，境內社區傳染情形再起，紐西蘭國家廣播電台（RNZ）報導，紐國今（18）日新增13例新冠肺炎確診病例，當中12例為社區傳染，1例正在調查當中，累計境內共有1,293例確診、22人喪命。

綜合路透社、紐西蘭國家廣播電台報導，川普昨日在明尼蘇達州的集會活動上談及疫情時突然劍指紐西蘭，「你看看發生在紐西蘭的事，新聞版面上全都是他們（指紐西蘭）打敗了它（指病毒）、他們打敗了它，因為他們（指媒體）想要讓我難堪。」

「問題是，紐西蘭現在疫情大爆增，你知道的，情況很可怕，我們可不想要這樣。」

針對國內疫情突然被川普猛虧，一票紐西蘭政治人物非常不是滋味，阿爾登（Jacinda Ardern）受訪時回嗆，「顯然每一個國家都在對抗新冠病毒，這是一個非常狡猾的病毒，不過我不會拿紐西蘭的現況和美國做比較。」

「我想任何追蹤全球新冠疫情的人都可以輕易看到，紐西蘭一天新增9例和美國上萬例根本沒法比，而且事實上，也比不上世界上多數國家。」

阿爾登稱川普的言論「顯然大錯特錯」，「在新冠病毒方面，我們仍是世界上表現最好的國家之一。」

紐西蘭綠黨（Green）共同黨魁蕭奧（James Shaw）批評川普拿紐西蘭和美國相比相當「荒謬」，「我們現在知道，對川普說的每件事都要持保留態度。」

根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）官網數據，美國17日新增41,893例確診病例、654例死亡案例，至今全美共有逾540萬人確診、逾17萬人喪命。

(中時新聞網)