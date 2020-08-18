高鐵台南站大地主台糖擁有28公頃土地，不過，每年才標售一筆，因此，建商即使想要搶進，機會也不大，因此，該區10多年已無新透天建案推出，清景麟建築團隊去年標得的土地，18日動土要蓋透天厝「公園墅」，每戶介於1200萬到2400萬元之間，配合三井Outlet在2022年第一季開始營運時，才正式開賣。

清景麟建築團隊在高鐵台南站生活圈，推出的清景麟「公園墅」18日舉行動土儀式，由清景麟董事長林聰麟主持，立委林宜瑾、華人匯執行董事花啟祥、行政院南服中心執行長陳政聞、全國農業金庫高雄經理陳宏仁、京城銀行協理呂英碩、以及台糖台南區處土地開發課長周智明等政商和金融界人士，應邀出席。

清景麟董事長林聰麟表示，清景麟「公園墅」基地2,586坪，是去年以每坪15多萬元，向台糖標得，此一合建分售案，預定推出92戶電梯透天別墅，每戶地坪從20坪到40坪，建坪介於46到68坪，初步規劃出售價格介於1200萬元到2400萬元之間。

不過，清景麟「公園墅」初步規劃採取先建後售，林聰麟指出，三井outlet預定2022年第一季開幕營運，而該案大約要到2022年第一季才完工，因此，清景麟雖然是該區的透天建案推案先鋒，但，要配合三井outlet的生活機能，才能創造更高的價值。

林聰麟表示，「清景麟公園墅」位於台南高鐵生活圈的低密度住宅區，高鐵、台鐵、86號快速道路、國道1號、以及3號綿密的交通路網，10分鐘就到奇美博物館，20分鐘內就能抵達台南市區、南紡購物中心。

他說，基地周邊更吸收了超過百億的建設投資，光是科學城就有超過2000位研發人員進駐，創造大量就業機會與人口，商圈正強勢醞釀，將形成與台北、台中平起平坐的高鐵新生活圈。

台糖台南區處土地開發課長周智明表示，位於台南市歸仁區的高鐵台南站生活圈，除了達麗、和名發推出大樓建案之外，大約已經12年沒有透天建案推出，隨著各項建設將逐步到位，生活機能將更完善，未來將有更多建商搶進。

不過，周智明指出，台糖雖然在該區擁有28多公頃的建地，但，公司政策是每年只招標一筆合建分售的土地，因此，建商想要取得土地，並不容易，最快要等到明年4月了。

(工商 )