美國商務部當地時間17日宣布進一步收緊對中國通訊設備巨頭華為，透過第三方取得晶片的限制。對此，美國總統川普（Donald Trump）回應稱，華為在美國從事監控活動，「華為？我稱其『間諜為』，該公司是一個災難。（Huawei? I call them Spy-Wei. They're a disaster.）」

中國外交部較早前強調，目前，無任何國家能夠拿出華為產品存在後門的證據，脅迫他國服從美國旨意，是赤裸裸的霸權行徑，認為美方之所以百般打壓，真實原因在於這些企業是中國企業，而且是行業的領先者。

川普17日接受訪問時重申，美國不會與任何使用華為設備的國家分享情報，不希望華為的設備在美國出現。因為如果使用華為系統，即意味正受到華為監視，意味華為也在監視美國。川普再次指控華為從事監控活動，不過未提出任何證據。

美國商務部擴大今年5月公布對華為的禁令，再將華為在21個國家或地區的38個附屬部門，列入出口管制實體清單，要求無論是美國或外國廠商生產的半導體產品，只要包括美國技術和軟體研發製造，都要先獲美國政府許可，才可以供貨華為。商務部亦不再延長14日到期、允許部分美國企業與華為生意往來的臨時許可證。

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）表示，此舉旨在堵塞華為在美國採取上次行動後所鑽的「漏洞」，與中美貿易談判沒有直接關係。

(工商 )