蘋果(Apple)今年度將推出首款支援 5G 的新 iPhone，備受外界期待。並且將改寫歷史，一次推出 4 款新機，帶給消費者前所未有多的眾多選擇。根據先前傳聞，新一代 iPhone，也就是多被稱為 iPhone 12 系列的機種，外型上將復刻經典 iPhone 4。從稍早前從保護殼廠商方面曝光的照片來看，iPhone 12 可真是像極了 iPhone 4，資深果粉肯定看來很有感。

《9to5mac》網站曝光來了自以色列網路社群 HaAppelistim、由手機保護殼製造商所提供的 iPhone 12 系列保護殼相關照片。為了在新機上市之際就能讓消費者順手把專屬保護殼帶回家，不少手機殼廠商都有會提前掌握新機尺寸等資訊，來協助開模生產。曝光的圖片中，還出現模型機與 iPhone 4 的對比照，資訊量滿滿。iPhone 12 系列的機身邊框不再沿用 iPhone 6 以來的圓角邊框，而是改用 iPhone 4/5 採用的直角邊框設計，有滿滿的致敬經典 iPhone 4 的意味。

來自 以色列網路社群 HaAppelistim 的 iPhone 12 系列保護殼照片對比 iPhone 4。(摘自9to5mac)

來自以色列網路社群 HaAppelistim 的 iPhone 12 系列保護殼照片，風格與 iPhone 11 全然不同。(摘自9to5mac)

據了解，iPhone 12 系列包含了 1 款 5.4 吋、2 款 6.1 吋，以及 1 款 6.7 吋螢幕的新品，當中 5.4 吋與其中 1 款 6.1 吋的機種，預計搭載雙主鏡頭，屬於入門款式；另外 2 款則是高階款式，具有三鏡頭，預計 iPhone 11 Pro 系列的接班人。從曝光的照片來看，似乎主相機的配置不符合先前傳聞(最小的 5.4 吋機種出現了三鏡頭的設計)，但應可略過不計，畢竟對於保護殼廠商還說，最重要還是機身尺寸、需要預留開孔的按鍵位置、連接埠位置等資訊，相機鏡頭有幾顆並不會影響最終的產品設計。

說到最為經典的 iPhone，肯定不少果粉都會投票給 iPhone 4，不僅在當年創下銷售佳績，它一改 iPhone 3GS 圓潤機身的風格，改用方正邊框設計以及不鏽鋼邊框材質，完全就是超經典。本次復刻 iPhone 4 的 iPhone 12 系列，肯定會勾起不少資深果粉的回憶。根據當前最新爆料，iPhone 12 系列可能要到 10 月份才會正式發表，除此之外可能還會有 AirPower 無線充電板、AirTag 藍牙追蹤裝置等全新產品一同亮相，令人相當期待。

(科技)