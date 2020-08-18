許多超自然現象，在如今科學發達的時代仍難以解釋，日前有名男網友表示，3年前拍下女兒在房內跳舞的影片，未料事後觀賞時竟發現詭異人頭，讓他嚇的是冷汗直流，對此命理師則表示靈體是女鄰居，會出現在這房間或許是想起夭折的女兒。

根據《三立新聞網》報導，資深媒體人狄志為上節目《新聞挖挖哇》，透露該名網友整理舊手機照片時，發現女兒跳舞影片畫面右下方，居然出現一顆恐怖人頭，而且女兒還朝該方向打招呼：「嗨！姐姐」，事後網友受訪時表示拍攝當天正好是農曆7月1日「鬼門開」，加上丈母娘表示鄰居媳婦無法接受女兒夭折，罹患憂鬱症輕生，恰巧當天鄰居正好替媳婦作法事，推測畫面靈體可能就是女鄰居。

對此命理師廖美然表示，為什麼鄰居靈體會出現？推測是女兒夭折後，可能造成內心極大傷痛和遺憾，剛好隔壁剛好來可愛的小女生，才會現身來看看她，但也強調家長也不用為此就搬家，因為靈體很常出現在空間內，加上小孩子7歲前很容易看到異次元空間靈體，因此不用特別擔心害怕。

(中時新聞網)