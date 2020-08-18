許姓男子駕駛的小貨車車頭毀損。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

高雄市湖內區和平路36號前17日下午發生1件車禍，1輛小貨車撞毀路燈桿，並波及1名機車騎士。警方到場處理，將駕駛41歲許姓男子送醫救治，幸無大礙。經酒測，許男酒測值達0.92。

警方表示，17日獲報後趕往現場，發現一輛裝載廢油的小貨車車頭毀損，停放路旁，駕駛許姓男子的手肘有擦挫傷，外觀無明顯較大傷勢，意識清楚，請求員警協助通報救護車到場。

警方調查，這部車輛因不明原因，撞上路燈燈桿及路樹，隨後一路滑行至前方約400餘公尺處才停下來，燈桿及散落的路樹碎片則波及到後方一輛機車騎士。但騎士已自行將車扶起離去，並未留在現場等候警方。

而送往醫院救護的許男，經員警施以酒測後，酒測值超過法定標準值，全案肇事原因將送給交通大隊分析、研判。

湖內警分局呼籲，酒駕所造成的後果相當嚴重，民眾千萬不要以身試法，酒後駕車除了會毀了自己的前程外，也可能毀了一家的幸福和樂，切莫心存僥倖。

(中時 )