季後賽新鮮人東契奇，今天獨行俠與快艇之戰豪取42分，雖然最終獨行俠敗仗收場，但東契奇仍成為NBA史上第三位最年輕季後賽單場得到40分以上的球員，這項紀錄連喬丹大帝以及已故布萊恩都做不到。

東契奇是2018年選秀會探花，當時老鷹選中他之後立刻交易給獨行俠，東契奇一入隊就成為球隊先發球星，上賽季場均21.2分、7.8籃板、6助攻，拿下年度最佳新人王頭銜，可惜獨行俠並沒能取得季後賽門票。

本季東契奇攻擊火力升級，場均28.8分、9.4籃板、8.8助攻，三項數據都創生涯新高，同時也幫助球隊闖進季後賽。

東契奇的季後賽處女秀一開始打得手忙腳亂，而且還失誤連連，但在熟悉場上氣氛後逐漸走上正軌，找回手感的他內外齊發，21投13中、三分球投6中2，15次罰球僅失手1次，42分、7籃板、9助攻、3抄截，不過也發生11次失誤。

NBA史上季後賽處女秀得分超過40分以上的名人榜中，魔術強生高居第一，當年創下紀錄的年紀是20歲又276天，緊追在後的是詹姆斯(21歲又119天)，東契奇以21歲又171天名列第三，這項紀錄連替公牛奪得6次冠軍的「籃球之神」喬丹、「小飛俠」布萊恩都做不到。

(中時 )