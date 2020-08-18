由合作金庫統籌主辦的世平興業等值新臺幣100億元及世平國際(香港)美金2億元聯貸案，今日完成簽約，由合庫董事長雷仲達與世平興業董事長張蓉崗雙雙出面完成聯貸合約簽署，本次聯貸案授信用途主要為償還既有金融負債暨充實中期營運週轉金，參與融資的銀行計有11家。

合庫指出，世平興業成立於民國70年，為大聯大投資控股股份有限公司100％持有子公司，是亞太地區主要半導體零組件通路商，備受供應商及客戶肯定，評選為”亞洲第一電子通路”，因此這回籌組聯貸案，也獲得多家銀行大力支持。

此次聯貸案亦涵蓋世平的香港子司借款。對此合庫指出，世平國際（香港）成立於1996年，為世平興業直間接持有的子公司，也是世平集團於中國大陸及香港地區的營運中心。世平集團長期深耕亞太地區，銷售據點約50個，遍佈香港、中國大陸、新加坡及東南亞等，代理產品支援多種應用領域，從3C到工業電子、汽車電子；產品組合從基礎到核心元件，一應俱全，以期滿足客戶對半導體零組件採購的多元需求。

世平集團為因應5G商轉、物聯網趨勢及受惠人工智慧(AI)需求帶動，持續推動大聯大主導數據驅動(Data-Driven)企業，建構「大大網」平台，期望以科技建立信任，與產業共創共贏生態系、智慧倉儲提供智能商業物流服務，提供客戶更高附加價值服務與增加市占率，也因此受銀行團青睞。

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