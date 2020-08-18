聚鼎（6224）7月宣布跨國併購漢高集團散熱及線路板事業，為了跨國併購，聚鼎成立轉投資公司聚燁科技，聚燁規劃引資創投之外，預計明年合併聚鼎的TCB事業，整合兩家散熱事業的聚燁科技，將邁向獨立IPO之路，並規劃在2026年掛牌。

聚鼎18日召開法說會，法人聚焦聚鼎金屬散熱基板的收購行動上，聚鼎副總經理暨發言人侯全興表示，收購行動主要著眼於汽車電源，目前該事業部門有15％營收比重，重壓在汽車電源上，並有相當多的應用分布在車用、工控以及國防領域，在IGBT上已經有為數不少的既有客戶，並已開始交貨給歐洲公司，未來對該客戶還有五年供貨合約，聚鼎預期，2023年之後電動車可望步入主升段。

侯全興也表示，聚鼎耕耘金屬散熱基板已經10年，對競爭者、產品、客戶、技術有一定的了解，漢高的散熱部門已是金屬散熱基板領域全球第一大，聚鼎會成立轉投資公司聚燁科技進行併購，未來更會切割聚鼎金屬散熱事業（TCB，今年營收約2～3億元），與聚燁進一步整合，提供客戶高、中、低階完整的散熱產品，期待未來聚燁的營收表現不亞於聚鼎。

聚燁資本額3億元，目前正辦理13.41億元現金增資，每股價格為45元，聚鼎估投資7～10.5億元，對聚燁持股約60～70％，聚燁也規劃引資創投資金，以共同完成這樁跨國合併案，明年第一季之前可望納入聚鼎的合併報表。

聚鼎預期，今年下半年營運可望優於上半年，但是去年下半年營運基期相對較高，加上美系客戶今年新機較晚發表，訂單遞延，因此下半年營收是否超越去年同期還有待觀察，不過內部還是訂出下半年獲利超越去年同期的目標，依照法人估計，聚鼎今年每股盈餘上看5～5.5元。

(工商 )