交通部航港局今（18）日表示，專案提報獲疫情指揮中心同意，即日起船員自港口入境後欲搭機離境，除可採取原本居家檢疫14天後離境方式外，也可選擇至疾管署公告的醫療院所，進行核酸檢測(PCR)，若是採檢結果為陰性，即可儘速（3天內）搭機離境，大幅縮短船員滯留台灣的時間，有助於加速船員交換，減輕航商負擔。

航港局說，適用的船員包含本國船隻的外籍船員、權宜船的外籍船員、來台灣交船的外籍船員，共三類，可由航港局協助核發商務履約證明後，向移民署辦理臨時入境。

航港局說明，船員若想要「核酸檢測陰性後」直接搭機離境，將從17日中午12時起，由航商或船務代理協助先行備妥離境機票，安排船員於下船入境當日至指定院所完成採檢，並且去指定的集中檢疫場所接受檢疫、等候檢驗報告，在取得採陰報告後，到航港局開立「取得PCR核酸檢測陰性文件證明」，並至移民署辦理離境管制撤銷作業，於入境後3日內搭機離境。

航港局強調，船員於等待採檢結果及搭機離境期間，務必遵守相關檢疫規則，離境時也須搭乘防疫車輛至機場搭機。隨著疫情的發展，航港局會持續滾動檢討相關防疫措施，以維護船員權益，並改善航商在疫情期間的營運負擔。

(工商 )