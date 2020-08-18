美國總統大選已剩不到百日，雖然總統川普的民調一度遭疫情嚴重衝擊，但近期民調顯示已與對手民主黨拜登差距拉近至個位數。對於當前大選，川普在造勢場合宣稱，若他11月萬一輸了，肯定是大選遭操控，並聲稱因2016年大選時自家陣營遭刺探，因此若連任，他有理由再幹4年。

據《國會山莊》（The Hill）報17日報導，川普在明尼蘇達州的一場上百人的造勢大會中呼籲選民們無論是透過何種方式都要去投票，並確定支持者們所投下的票能夠確實被列入計算，因為他唯一會選輸的可能就是「大選被操控了」，而這絕對不能發生。

另外，因川普先前反對「郵寄選票」而下令拆除部分居民信箱，並稱會將其轉移至交通繁忙地區，但讓民主黨發起審查美國郵政局，不過美郵政局此舉卻贏得川普大力讚揚。

而此時民主黨也正在舉行線上全國代表大會，川普集中精力鞏固中西部選區，同時砲火集中嗆拜登是要抹消美國邊境左翼極端主義者的傀儡，根本是法西斯主義。

另外據《太陽報》報導，川普也在同一場合聲稱因為在2016年大選時選舉陣營遭民主黨刺探，所以若他連任，有理由可以繼續做四年。他表示，他將贏得未來4年，而之後「還要再幹4年，因為他們法西斯民主黨們刺探我們的選舉團隊，我們應該得以再做4年」。不過在先前美國聯邦調查局的詳細報告中，已否認川普陣營遭刺探的指控。不過依據美國憲法規定，總統只能連任一次

(中時新聞網)