台南市安平再生水廠今（18）日舉行新建動土典禮，行政院長蘇貞昌出席時表示，水是滴滴皆珍貴的重要物資，除了清淤水庫、也要有效利用水資源，運用科技將汙水再生為有用的水，相信在中央地方共同努力下，能讓汙水再生成為產業助力。

蘇貞昌指出，水是重要物資，人可以3天不吃飯、卻不能3天不喝水，如何有效運用在飲用、農業灌溉、工業等各種用途更顯重要。曾文水庫及烏山頭水庫目前蓄載水量2.1億噸，若無颱風帶來雨水，蓄水量可能不足。政府除了水庫清淤，也要有效運用再生水資源。

蘇貞昌表示，要將不能用的污水再生轉變為可用的水，需要科技幫助，科技則需要經費。永康再生水廠去年初開工、安平再生水廠今日開工，2項建設經費約61億元，中央補助逾9成、約57億元，相信工程完工後能使污水再生，並以先進科技、最高標準來使用。

蘇貞昌指出，台南市是文化古都、也是新科技重鎮，由於南科一期、二期均已滿載，他對此核定第三期擴建，目前台積電在南科3奈米、5奈米投資已破兆元，未來潛力與發展可期。再生水廠未來相關工程將交付給台南市府，相信中央地方共同努力，能使工程順利。

(時報資訊)