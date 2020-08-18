副議長蘇俊豪建議把目前有爭議的陸上風機移到閒置的台西工業區及部分新興工業區，那裏的國有地或縣有地面積達122公頃，距離村莊至少1.7公里。（蘇俊豪提供）

副議長蘇俊豪建議把目前有爭議的陸上風機移到閒置的台西工業區及部分新興工業區，那裏的國有地或縣有地面積達122公頃，距離村莊至少1.7公里。（蘇俊豪提供）

雲林縣崙背鄉、麥寮鄉、台西鄉、四湖鄉、口湖鄉等五鄉鎮被規畫設置陸上風力發電機組，陸續引起附近居民抗爭，雲林》陸上風機爭議大 民眾希望移到閒置台西工業區

在雲林縣申請設置陸上風機有200多案，取得籌設許可約30座，先前在麥寮鄉引起居民抗議，最近在四湖鄉溪尾村、施湖村施工，距離村落約300公尺，村民唯恐有健康疑慮也數度陳情。

蘇俊豪指出，陸上風機法規有漏洞，距離聚落250公尺以上就不用環評，但一座葉片80公尺的風機與風機之間都至少要480公尺，何況是人，若縣府不亡羊補牢，未來還會引起更多爭議。

他建議，陸上風機對周遭居民生活衝擊大，縣府應出面協調能源局、綠能公司，把有爭議的陸上風機移到閒置的台西工業區及部分新興工業區，那裏的國有地或縣有地面積達122公頃，距離村莊至少1.7公里。

縣長張麗善表示，若廠商已取得籌設許可或施工許可，還要進行協調，她認為還是要以民意為依歸，希望業者也不要一再站在與鄉親的對立面，盼也能夠尊重鄉親的訴求，達成共識。

ㄏ蘇俊豪說，先前已有200多件陸上風機取得第一階段審查，但審核陸上風機籌設許可涉及縣府農業處、城鄉處、文化觀光處、環保局、地政處、工務處、水利處、建設處等八局處業務，「雲林縣陸上風力發電設施申請設置審查辦法」應盡速提出送議會審議，否則對沿海鄉鎮居民生活、農牧業、農地價格造成衝擊很大。

建設處表示，能源局希望以科學數據訂定基準，再納入民眾觀感，縣府將針對養殖距離、線路埋設等意見進行修訂，未來有新案申請時將要求必須先辦理地方說明會。

(中時 )