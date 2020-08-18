雲林縣崙背鄉、麥寮鄉、台西鄉、四湖鄉、口湖鄉等五鄉鎮被規畫設置陸上風力發電機組，陸續引起附近居民抗爭，雲林》陸上風機爭議大 民眾希望移到閒置台西工業區
在雲林縣申請設置陸上風機有200多案，取得籌設許可約30座，先前在麥寮鄉引起居民抗議，最近在四湖鄉溪尾村、施湖村施工，距離村落約300公尺，村民唯恐有健康疑慮也數度陳情。
蘇俊豪指出，陸上風機法規有漏洞，距離聚落250公尺以上就不用環評，但一座葉片80公尺的風機與風機之間都至少要480公尺，何況是人，若縣府不亡羊補牢，未來還會引起更多爭議。
他建議，陸上風機對周遭居民生活衝擊大，縣府應出面協調能源局、綠能公司，把有爭議的陸上風機移到閒置的台西工業區及部分新興工業區，那裏的國有地或縣有地面積達122公頃，距離村莊至少1.7公里。
縣長張麗善表示，若廠商已取得籌設許可或施工許可，還要進行協調，她認為還是要以民意為依歸，希望業者也不要一再站在與鄉親的對立面，盼也能夠尊重鄉親的訴求，達成共識。
ㄏ蘇俊豪說，先前已有200多件陸上風機取得第一階段審查，但審核陸上風機籌設許可涉及縣府農業處、城鄉處、文化觀光處、環保局、地政處、工務處、水利處、建設處等八局處業務，「雲林縣陸上風力發電設施申請設置審查辦法」應盡速提出送議會審議，否則對沿海鄉鎮居民生活、農牧業、農地價格造成衝擊很大。
建設處表示，能源局希望以科學數據訂定基準，再納入民眾觀感，縣府將針對養殖距離、線路埋設等意見進行修訂，未來有新案申請時將要求必須先辦理地方說明會。
(中時 )
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