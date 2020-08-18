長年為台北市老字號優質社區的民生社區開發於1960、1970年代，由臺北市政府主導開發，規劃首座仿美國都市計畫法的示範社區，廣義的範圍以塔悠路、敦化北路、延壽街、民權東路為界，土地開發飽和，因此屋齡高達3、40年，但年平均單價還是恆溫在65萬，房價抗跌性極強。

除了以文青咖啡店聚集扭轉社區新風貌，為人津津樂道的更在於社區內擁25座大小不等公園，綠地佔了社區面積十分之一，還有國中、小的校園綠地空間，使得整體社區綠覆率極高，加上生活機能完整，即便區域住宅產品屋齡偏高，房價仍然居高不下。

全球居不動產情報室總監陳炳辰表示，生活機能與綠地空間一直是民眾購屋定居的重要考量，民生社區綠覆率高，像是中央公園、民權公園等大型公園旁，隔條馬路就又是一些小型公園，公園四周住宅林立，這幾年也吸引人文咖啡店開設，慢活風格儼然成形。

民生社區產品多元，陳炳辰指出，以抗跌性高的「名人世界」與「健安新城」來說，前者今年每坪均價來到61.3萬，比起去年再漲1.6%；後者在今年也較去年漲1.5%，單坪均價為65.7萬，兩大樓都臨近正民生東路圓環，尤其是「名人世界」屋齡逼近40年，戶數多，但產品多元，1樓店面林立，商住機能豐富，低總價特色更是當地入門款，吸引出租、首購小套房族群，屬民生社區圓環一帶基本盤，釋出多遭秒殺。

陳炳辰表示，民生社區既坐擁多處綠地廣場，卻不失大賣場、餐飲商店、傳統市集等採買飲食機能；又鄰近捷運南京三民線，公車交通亦相當便利；明星學區則有介壽國中、民生國中、民權國小、西松高中等，近期更有汐止民生線區域利多，都使社區知名度與房價成長相輔相成，扶搖直上。

近兩年民生社區亮點社區大樓平均單價

陳炳辰分析，「健安新城」幅員遼闊，延壽街、健康路、三民路圍成一「ㄈ」字型千戶大型社區，過去為軍宅改建，不乏規畫為中、大坪數產品，總價偏高，在1樓店面逐步出租餐飲、診所、量販店面，加上社區內設有小公園，都成為社區優勢，有小換大換屋需求的在地居民為主要客群。

屬於與「名人世界」同類產品，為住、店混合，以及大、中、小坪數兼具的｢新光民生廣場」、｢建城花園大廈」，陳炳辰說明，兩者今年都抗跌漲幅0.4%，前者單價為63.8萬元，後者則逼進7字頭，由於｢建城花園大廈」對比｢新光民生廣場」、「名人世界」屋齡相較輕，格局方正，其中庭裝修後也比過去新穎，自住、出租賣相都更好，為能脫穎而出的因素。

較特別的是，此次統計中，藝人范瑋琪舊居的｢海華大廈」，陳炳辰提及，今年社區房價下修了3.3%，落至每坪66.6萬，該社區走中、大坪數規劃，1樓店面滿租，多為金融行號，社區內也規劃有游泳池，管理完善，然出於大樓設計因素，各戶室內多有切角而不方正，加上鄰近加油站，戶數多、屋齡舊也是美中不足處，但價跌應還是在於坪數較大，不比其他周邊社區低總投資客好入手，自住者承接高總價產品，不容易有高價表現，遂使單價走跌。

而民生社區多是在地老居民，不乏已持有房產數十年，若以眼下價格轉手，獲利都相當可觀，也常為隱形富豪，包括敦化北路豪宅｢華固名鑄」、一次買下7戶｢松江1號院」的自然人，均傳為居住在民生社區住戶，即便當地沒有一線豪宅，大有來頭的居民均具備購買一線豪宅的實力。

陳炳辰認為，當地許多持有店面者口袋深，長期空置也不在乎，一旦出租的收租效益都很高，像是生鮮肉品大廠開設的熟食肉舖，與知名連鎖餐飲餛飩店面兩者僅使用20坪上下的店面，月租金高達10.25萬，而圓環附近電信業者承租13坪店面，單坪租金更逼近萬元，民生社區有錢人的實力確實不容質疑。

(中時新聞網)