去年3月彰化縣伸港鄉公所，被爆出第三納骨塔工程弊案，鄉長與代表會主席都淪陷，鄉長曾煥彰和代表會主席林其瑞坦承各收828.8萬、600萬元回扣。（資料照）

去年3月彰化縣伸港鄉公所，被爆出第三納骨塔工程弊案，鄉長與代表會主席都淪陷，鄉長曾煥彰和代表會主席林其瑞坦承各收828.8萬、600萬元回扣，擔任白手套的王姓營造業者亦抽佣30萬，依貪汙治罪條例對曾煥彰、林其瑞等7人提起公訴，今彰化地院判決出爐，鄉長主席分別被判處有期徒刑11年、8年，並交回千萬餘元之犯罪所得，可上訴。

今天下午一審判決出爐，鄉長曾煥彰被依共同經辦公用工程收取回扣罪2罪，共被判處有期徒刑11年，褫奪公權7年，並查扣犯罪所得新台幣共8百28萬元；主席林其瑞同樣依共同經辦公用工程收取回扣罪2罪，被判處有期徒刑8年，褫奪公權4年，沒收犯罪所得570萬元。

伸港鄉公所第三納骨塔，原規劃地下1樓至1樓設置納骨櫃，並於2015年完工，但曾煥彰上任後，變更設計，使地下1樓至5樓都變成納骨櫃，並重新發包向廠商收取回扣，還邀主席林其瑞，向代表會提報「房屋建築及設備費」5000萬元，不管其他代表質疑，強行通過。

公所辦理第三納骨塔設計監造新建工程時，由鄉長主席透過白手套王男居中協調，內定由謝男得標設計，廠商邱男得標，採取有利標，由謝、邱勾選對自己有利的外聘評選委員，內聘評選委員則由鄉長決定。

而除了鄉長主席遭判刑，擔任白手套的王姓廠商，謝男、邱男，也分別被判刑有期徒刑6年6個月、９個月、１年２月等；而依地方制度法第79條規定，縣市首長涉及貪汙罪，一審判決確定就必須依法停職，後判決確定才解除職務。

(中時 )