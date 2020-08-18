照顧失依兒少的財團法人高雄市私立小天使家園成立10周年，18日上午舉辦慶祝活動，因新冠肺炎疫情影響，慶祝活動縮小規模，長期捐贈水果的無毒農友們熱情參與，與孩子們一起歡樂競賽遊戲，也一起切蛋糕，祝福小天使家園10歲生日快樂。

高雄市小天使家園提供0歲至6歲失依兒少安置服務，以及兒少收出養服務，為使孩子有舒適、安全的生活環境以及豐富生活體驗，10年來，家園透過各式各樣活動籌募照顧基金，幫助家童的醫療、復健、教育和課程活動等生活照顧需求，秉持「落實孩童皆有所養之福祉，攜手打造孩子穩固的避風港」的服務宗旨，堅持給孩子最完善照顧，並帶著孩子走向回家的路。

董事長陳紹崇表示，家園至今能持續10年，都要歸功於社會大眾的支持與愛護，希望各界繼續支持，陪伴小天使邁向第二個10年，讓孩子們得以在充滿愛的家庭中，幸福快樂成長。

小天使家園至今協助安置照顧231位嬰幼兒，並為111位孩子找到愛他們的家，今日家園慶祝10周年，由家園董事、全體工作人員及安置於家園的小寶貝們一同參與慶祝餐會，懷著感恩的心，感謝所有善心人士對孩子們的呵護與照顧。

(中時 )