全國中等學校熱舞大賽（簡稱HDC）越辦越有規模，今年預賽參賽隊伍更是「報復性成長」，149支隊伍最後留下43支菁英要準備在本周六決賽一較高下，來自台中的台中女中熱舞社創社26屆是決賽常客，今年希望突破去年決賽第6成績，讓高中生涯留下美好回憶。

109學年HDC有超過1100位學生報名，經過三周各區預賽，遴選出國中組13隊、高中女生組11隊及高中混合組43隊，本周六下午5點決戰板橋大遠百，中區代表隊伍是台中女中熱舞社S.D. Party，社長洪苡家表示，社員主要以高一升高二的成員為主，為了兼顧社團活動、練舞及課業，家庭革命難免，但大家都努力不讓家長擔心，「我們都盡力完成和父母的承諾，不讓熱愛舞蹈的心影響課業，今年參賽希望可以突破學姐們去年決賽第6的成績，課餘時間都加緊腳步練習。」

本屆HDC決賽南區代表隊伍國中組BuddyBeat ty成員僅兩人，但從國小就開始練舞，首次參加HDC就晉級決賽，期許在決賽取得好成績。

高中體總表示，台灣新冠肺炎疫情控制有成，全國中等學校熱舞大賽雖然是在開放空間進行，仍會做好防疫工作，決賽也會透過FOX體育台轉播，讓更多民眾欣賞年輕學子舞力全開的熱血。

(中時 )