「愛河白色戀人貨櫃屋」近日新增「透明玻璃屋」，用燈泡等裝置點綴成網美景點。（高市觀光局提供／柯宗緯高雄傳真）

高市觀光局廣邀情侶到港都放閃，就有機會抽好禮，另也針對單身者釋出福利。圖為「愛河白色戀人貨櫃屋」。（高市觀光局提供／柯宗緯高雄傳真）

七夕情人節即將到來，高市觀光局廣邀情侶放閃，只要到浪漫熱點打卡，就有機會獲得「求愛必勝包」及抽飯店住宿券。其中，愛河新興景點「透明玻璃屋」在夜晚顯得浪漫，也成為情侶必踩點去處。另外，新鹽埕商圈推出消費滿500元可抽「愛你愛你」黃金。

觀光局代理局長邱俊龍指出，高雄必封為全台最熱情浪漫城市，獨特的山海河港景緻，最能代表山盟海誓的愛情宣言，還有浪漫之河「愛河」，最適合情侶來這邊談情說愛。

邱俊龍提到，觀光局廣邀全國情侶、夫妻，在壽山LOVE情人觀景台、愛河白色戀人貨櫃屋、大港橋、棧貳庫白色旋轉木馬、崗山之眼及棧貳庫氣球飛輪等熱門景點，以指定愛情姿勢拍照打卡，並上傳高雄旅遊網臉書，可試飲「愛情釀的酒」及抽御宿旅館、四季旅館及印水涵景觀汽車旅館等限量旅館住宿券。

「愛河白色戀人貨櫃屋」近日新增「透明玻璃屋」，用燈泡等裝置點綴成網美景點。另外，22日至25日情人節，高市觀光景區、相關旅宿業者及開運市集也釋出多項七夕情人優惠及情人套餐，搶攻這波七夕商機。

觀光局也針對單身貴族謀福利，可到高雄旅遊網臉書活動專區，寫下自己對另一半的憧憬及期盼，就有機會抽到由高雄萬興宮加持的月老姻緣符和愛情鎖「求愛必勝包」，限量99組。

新鹽埕商圈則搶攻三倍券、新興行動支付消費市場，近日加碼推出「你我最速配」七夕情人節活動，民眾透過三倍券搭配行動支付消費滿500元即可獲摸彩券1張，有機會抽中重量2錢2厘、諧音「愛妳愛你」黃金飾品1條。

(中時 )