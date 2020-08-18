2020 TAISHIN WOMEN RUN TAIPEI 路跑活動實施交通管制。(警察交通大隊)

中華民國路跑協會訂於109年(以下同)8月23日(星期日) ，假市民廣場(起點)及大佳河濱公園(終點)舉辦「2020 TAISHIN WOMEN RUN TAIPEI」路跑活動，活動於當(23)日5時起跑，行經本市仁愛路、金山南路、新生高架道路、北安路、明水路、樂群一路、濱江街等道路及河濱公園自行車道，預計1萬6,000人(21.0975公里組7,000人，10公里組7,000人，3公里組2,000人)，臺北市政府警察局為維護交通秩序與活動安全，將實施交通管制，禁止車輛通行，管制路段及時間如下：

1、市府路(松高路至松壽路)：0時至7時管制雙向全線車道。

2、信義一號道路：4時50分至6時管制全線車道。

3、仁愛路(逸仙路至金山南路)：4時50分至7時管制中央快車道及公車專用道。

4、仁愛路(金山南路至林森南路)：5時30分至7時管制中央快車道、公車專用道及北側慢車道。

5、建國高架道路：4時50分至6時30分管制仁愛路出口匝道。

6、金山南路(仁愛路至濟南路)：4時50分至6時30分管制南往北內側2線車道；5時30分至7時管制北往南全線車道。

7、新生高架道路：3時30分至7時30分管制雙向全線各入出口匝道。

8、濱江街(新生北路至基10號水門)：5時30分至7時30分管制北側2線車道。

9、中山橋：4時50分至7時管制南往北機慢車道，機車改道行駛快車道。

10、北安路 (北安匝道至明水路)：5時至7時管制西往東全線車道，並調撥往西內側1線車道供往東使用。

11、明水路(北安路至樂群一路)：5時至7時30分管制西往東全線車道。

12、樂群一路(明水路至敬業三路)：5時至7時30分管制西往東全線車道。

13、大直橋明水路匝道：5時至7時30分管制該匝道出口。

14、基8、9、10號疏散門：4至9時管制車輛只出不進。

15、基16號疏散門：5至7時30分管制車輛進入。

16、麥帥一橋：5時30分至8時30分管制機慢車道(往市區方向)。

活動管制期間，請用路人避開交通管制路段，提前改道行駛，規劃改道動線如下：

一、欲穿越仁愛路車輛：改道林森南路、建國高架橋或基隆路車行地下道。

二、新生高架道路車流：請改道行駛新生北路、中山北路。

四、北安路(圓山隧道至明水路)往東車輛：改道行駛北安路東往西內側1線調撥車道。

五、明水路、樂群一路往東車流：請改道行駛北安路或樂群二路。

六、麥帥一橋機慢車道：改道行駛麥帥一橋快車道。

活動期間賽道沿線實施交通管制，禁止車輛通行，管制範圍內之公車候車處暫停服務，民眾如欲查詢公車改道路線，請利用臺北市公共運輸處網站http://www.pto.gov.taipei/查詢相關資訊。

為維護本市道路交通安全與順暢，減少用路人因交通管制造成之不便，臺北市政府警察局籲請用路人於活動管制期間提前改道或搭乘大眾運輸系統，留意收聽警察廣播電臺路況插播報導，並遵守現場執勤員警及義交人員指揮行駛，共同維護交通安全與秩序。

(中時新聞網)