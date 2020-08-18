大陸外交部今日召開記者會，回應台灣與索馬利蘭互設代表處以及美國商務部再度升級對華為禁令等相關問題。

對於台灣與索馬利蘭互設代表處一事，發言人趙立堅表示，台灣是中國不可分割的一部分，大陸堅決反對台灣同索馬里蘭互設官方設置機構或進行任何形式官方往來。她批評民進黨立法病急亂投醫，從事任何分裂活動，都絕對不會得逞。

另外，美國商務部升級對華為禁令，趙立堅則回應稱，大陸堅決反對美方蓄意抹黑及打壓大陸企業，指美方在拿不出任何真憑實據的情況下，泛化國家安全概念，濫用國家力量，對華為等中國企業採取各種限制措施，這是赤裸裸的霸權行徑，既破壞市場經濟與公平競爭原則，也損害了美國自身利益。

趙立堅強調，美國這樣的做法將會遭受到其他國家廣返的反對與抵制。

美國此次再祭出手段封殺華為，預計將進一步收緊對華為的限制，阻止華為取得未經特別許可的半導體，包括由外國公司藉由美國軟體或技術而開發或生產的晶片，受此消息衝擊多支相關股票都出現重挫。

(中時 )