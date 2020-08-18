新冠肺炎疫情延燒全球，封城措施迫使商家關起大門，使各產業及各國經濟遭受重擊。擁有百年歷史的英國零售巨頭馬莎百貨（Marks & Spencer）週二（18日）宣布將再新增約7,000名裁員人數，股價自周二開盤以來一路走跌。

在全球逾30個國家都有分店的馬莎百貨，在全球約有75,000名員工，為英國最具代表性的連鎖百貨之一。為了進行商店管理改造計畫，馬莎百貨於上個月方宣布，預計將從總部及地區性管理階層裁員950人。

18日該百貨再宣布，未來三個月內將再裁員大約7,000人，計畫讓員工以自願離職或提前退休方式減少職位。馬莎百貨執行長洛伊（ Steve Rowe）對此指出，「這次計劃是馬莎百貨重要的一步，為了服務瞬息萬變的顧客需求，馬莎百貨將變得更精實、反應更迅速，並致力於支撐我們的同事度過這個時期。」

馬莎百貨表示，截至8月20日的過去19周中，銷售量較去年同期萎縮了19.2%，服飾和家用品銷售大幅減少49.1%，食品販售減少1.1%；電子商務則迎來強勁的成長，過去八周以來，網路銷售量佔據其服飾及百貨銷售的41%。

擁有136年歷史的馬莎百貨為英國富時100指數（FTSE 100）的創始成員，然過去幾年馬莎百貨股價大幅下跌，於2019年九月正式退出富時100指數，降級至富時250指數，今年以來馬莎百貨股價則是已經下跌47%。

(工商 )