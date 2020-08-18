你有沒有忘記去兌換中獎彩票的紀錄呢？如果有的話，你應該會很羨慕這個人。澳洲有名男子把中獎彩票遺忘在錢包中，時間長達一個月之久，結果他拿去兌換時，發現這張彩票竟然中了澳幣100多萬元（折合新台幣約2118萬元）大獎。

根據《澳洲新聞》報導指出，近日在墨爾本東部的伯伍德東（Burwood East）傳出，有男子在彩券行想買彩券，整理皮夾時發現了一張已在7月18日開獎的彩券。這名男子原先以為，這張彩券就算中獎，應該只是中澳幣20元左右。

沒想到對獎之後才知道，這張彩券是中了頭等獎，獎金是澳幣105萬3905元（折合新台幣約2232萬元），而他由於在購買彩券時沒有登記資料，所以當頭獎號碼出爐時，彩券行並沒有辦法通知他。。

中獎之後，該名男子開心地對媒體表示他會好好慶祝一番，並表示「這座城市（雪梨）雖然正處於第四階段的封鎖期間，但是我還是會用家裡的萊姆酒與可樂好好的慶祝一下」。而獎金的運用部分，男子表示會用來購買一棟房子，「雖然目前無法外出看房，但我肯定會在網路上搜尋購買地點，一旦封鎖結束了。我就可以出發了！」

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(中時新聞網)