前民進黨立委林濁水。（資料照片）

民進黨前立委林濁水今（18）日在臉書指出，馬英九總統說解放軍攻台戰略是「首戰即終戰」的夢話，簡直在煽動中共趕快動武。

林濁水則在臉書指、馬的講法簡直是煽動大陸動武；至於獨派回應馬說法，稱首戰即台獨 ，他懷疑國際會承認嗎？他指出，這是未知之數，且各國並沒有承認的義務。

按前總統馬英九8月10日下午出席台北東區扶輪社八社聯合例會，以「兩岸關係與台灣安全」為題發表演講。他說，解放軍攻台「首戰即終戰」，讓台灣沒有機會等美軍馳援，而且現在美軍根本不可能來。所以一個做總統的人不該告訴同胞台海發生戰事可以撐幾天，而是告訴同胞可以讓戰爭不發生。

國民黨台北市議員羅智強8月12日指出，「首戰即終戰」最先出自國防部資助的「國防安全研究院」在2018年12月13日發表的評估報告，至今在該院官網仍可下載。馮世寬當時是該院董事長，當時的國防部長是嚴德發。

(中時新聞網)