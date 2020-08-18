取自索馬利蘭推特

「台灣駐索馬利蘭共和國代表處」昨(17日)掛牌，但外交部小編在臉書上表示，「這塊牌子就寫台灣沒有多餘贅字 (酥胡~」，遭外界質疑是不是把「中華民國」當成贅字？對此，宅神朱學恒直批，超越憲法的小編治國又出現了，並怒嗆如果嫌中華民國是累贅，那就不要領中華民國的薪水。

宅神朱學恒今(18日)在臉書上直言，「超越憲法的垃圾小編治國再度出現了」，並火大怒斥，「這麼夠種嫌中華民國累贅不要在中華民國外交部任職，不要用中華民國的電，不要領中華民國的薪水啊。」

接著，朱學恆質疑外交部小編這麼做，「是外交部獨立建國了嗎？」並指出，最近各單位臉書小編已經成為超憲法機關了，以後要不要任命一個高官當小編院院長就好了？

網友們也留言回應，「收你不要的贅字鈔票，有多少收多少」、「Taiwan真是冗長 乾脆6個字母選一個 反正其他字母都是多餘贅字」、「然知道政治傾向，但覺得太扯了」、「這種就是可能會說電腦被駭」。

外交部發言人歐江安則指出，小編是年輕同仁，使用網路流行用語「酥胡」也就是「舒服」的意思。他們對於以台灣名義設處樂觀其成，外交部的立場是尊重且肯定小編創意。

(中時新聞網)