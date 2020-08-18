為防堵新冠病毒感染，各國港口對外籍船員均採取入境後盡速送回國的態度。交通部航港局為兼顧疫情防疫與船員交換需求、減輕航商負擔，日前專案提報獲疫情指揮中心同意，即日起船員自港口入境欲搭機離境，除可採取原本居家檢疫14天後離境外，亦可選擇至疾管署公告之醫院做核酸檢測（PCR），如採檢結果為陰性即可儘速搭機離境，縮短船員滯台停留時間。

航港局副局長陳賓權說，外籍船員有三類，分別為本國籍船的外籍船員、權宜船的外籍船員、來台交船的外籍船員。針對外籍船員搭機離境的防疫作為，疾管署於8月3日公布的措施為，港口入境直接去防疫旅館待14天，經核酸檢測後等待結果，如是陽性直接隔離，陰性則可在7天內離境。

由於香港、日本近日陸續傳出有船員入境後感染新冠病毒，疾管數17日再公布進階作為。陳賓權說，外籍船員入境後改去集中檢驗場所，且入境當天直接做核酸檢測，並於集中檢驗所等待結果，結果呈現陰性，得在入境3天內搭機離境。

航港局表示，入境船員可由航港局協助核發商務履約證明後，向移民署辦理臨時入境，如欲直接搭機離境，自17日中午12時起，由航商或船務代理協助先行備妥離境機票，「取得PCR核酸檢測陰性文件證明」，船員可至移民署辦理離境管制撤銷作業，於入境後3日內搭機離境。

自8月3日以來，已有14名外籍船員做完核酸檢測，其中10件陰性，另4件還在等待檢驗結果。據悉，10件陰性中，4人已離境，另6人正在等班機。

(中時 )