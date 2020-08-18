《其他電子》可成處分特定資產 17：30說明 16:482020/08/18 時報資訊 任珮云 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 機殼廠可成(2474)將於下午5:30在證交所舉行說明會，出席者有董事長洪水樹、投資長巫俊毅和經理方文妍。將說明擬依公司法第185條第一項第二款規定處分特定資產。 (時報資訊) #可成 #資產 #說明 #特定 #方文 也許您會感興趣 推薦閱讀 《其他電子》可成停牌 外資猜：數位醫療併購 10:172020/08/18 財經 股價指數期貨贏家專欄－生技行情反彈 康友成受災區 04:102020/08/18 證券．權證 康友-KY事件 金管會作六大處置 04:102020/08/18 證券．權證 高雄補選民眾黨吞敗 蔡壁如請辭組織部召集人 13:032020/08/18 政治 陸資限制趨嚴 避免跨境多層投資 04:102020/08/18 政治要聞 iRent汽車營運範圍納入新竹縣市，「北區」可跨縣市租還 14:382020/08/18 汽車情報-汽車新聞 1分鐘讀財經》美掐斷華為晶片管道 聯發科慘了 08:122020/08/18 財經 《晨間解盤》多頭重回攻擊發起線(倫元投顧提供) 07:442020/08/18 財經 裕隆辦嫁妝 增資華創127億 04:102020/08/18 財經要聞 台中鉛中毒 張彥彤質疑呂世明說法矛盾其心可議 15:282020/08/18 社會 財經熱門新聞 可成董事長洪水樹 親自說明處分資產事宜 - 財經 坑殺中部大金主逾10億 驚傳康友董座藏匿處曝光 - 財經 大咖怪怪的 專家：散戶小心 這幾檔別追了 - 財經 別不信邪 專家：一樁併購案 嗅出台股大泡沫 - 財經 狂爆！30年前押台積暴賺300倍 國發基金絕不碰4種公司 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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