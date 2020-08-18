新力旺國際控股集團在台中市七期購地置產，並跨足地產、餐飲、旅遊等。（陳世宗攝）

刑事局國際調查科查緝一起跨境洗錢水房案，發現幕後金主疑是台中市新力旺國際控股集團總裁莊周文；該集團以控股公司事業體跨足地產、餐飲、旅遊等，近年來推動女子壘球比賽，還加入政商名流的社團，不論是大甲媽祖回鑾或公益活動，莊周文總是親力親為且發自內心參與每一項活動。

據了解，莊周文是從電解水業務起家，後來轉往中國大陸和東南亞等國發展，並成立多家公司，他的事業版圖遍及各產業；還併購線上遊戲業者，知名餐飲集團，併入股博弈電子設備業。他在馬來西亞成立控股集團科技和建設公司，柬埔寨投資土地開發，也擔任寮國國家建設銀行和東盟工業園區董事，資產雄厚。

莊周文出手大方結識很多政商名流！他在東南亞因為發展有成，還獲得多個皇室冊封；如馬來西亞元首冊封「丹斯里」和「拿督斯里」級別相等，全球只有250人能獲得這份榮耀，莊周文是全台第一人，他也曾獲頒柬埔寨國家勛爵殊榮，並在印尼大皇宮受印尼國王冊封為王子。

財力雄厚的莊周文坐擁海、陸、空3種頂級交通工具。海路方面，曾花8000萬買下亞洲第一艘海上超跑遊艇，去年在安平港風光舉辦交船儀式，只為打造全台最大遊艇碼頭。陸路方面，除有各式超跑外，也有一輛全球限量，堪稱是超跑迷夢想；空中方面，據傳他也有一架與鴻海董事長郭台銘私人飛機同款的「灣流G650ER」，要價新台幣21億元。

從新力旺國際控股的官網發現，莊周文從地產開發起步，歷經多年來發展，新力旺已成一家橫跨房地產、金融、科技、媒體、餐飲、觀光、娛樂等事業的集團；總裁莊周文在東南亞多年來深耕有成，民進黨政府推動「新南向政策」，新力旺集團扮演重要指標性企業之一。

(中時 )