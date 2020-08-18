桃園市政府經濟發展局與亞洲．矽谷計畫執行中心，18日共同舉辦「前瞻智慧物聯網新契機－數位桃園．智慧青埔高峰論壇」，論壇中以「智慧生活」、「智慧產業」、「智慧永續生態」、「智慧基盤建設」等四大議題，探討桃園市如何善用高科技產業優勢，先行完備智慧城市基礎建設，並以AI為腦、IoT為神經系統、資訊流大數據分析，提供高度在地化的創新智慧應用，成為未來在智慧城市發展的成功案例。

桃園青埔高鐵站是台灣的入口，相關產學、商業及公共設施規畫完整且已逐步到位，如：華泰名品城、桃園市立美術館、橫山書法公園、Xpark水族館、新光影城、IKEA旗艦店等；產業面市府也推動多項智慧應用合作計畫，如:台灣自駕的智慧駕駛試驗、美國思科智慧創新應用示範中心、5G智慧棒球場等。

為推動智慧城市及各項應用服務的整合與共享，桃園市預定在青埔地區闢建「亞矽創新研發中心」，並整合國內物聯網創新能量，打造成為桃園版的軟體園區，也率先引進5G智慧棒球場、共享運具、智慧路燈及空氣盒子等智慧科技，積極發展智慧城市創新應用及跨域整合維運平台。

此外，虎頭山創新園區也提供「亞洲．矽谷計畫」發展智慧駕駛及資安的絕佳場域，不僅成功孕育出國內首家獲經濟部審查通過無人載具科技創新實驗的廠商，也取得第一張可營運的自駕車試車牌，促進桃園建構自駕車產業鏈。

5G應用範圍相當廣泛，善用高科技產業優勢，完備智慧城市基礎建設是桃園的下一步，為支持蔡總統推動「六大核心戰略產業」願景，讓臺灣成為未來全球經濟關鍵力量，桃市府將與國發會將共同推動「亞洲·矽谷5G創新應用計畫」，建置亞洲．矽谷創新研發中心智慧運籌管理平台，在青埔地區推動「5G智慧城市應用示範區」以及打造「5G開放網路應用場域」，期能加速5G創新應用與商用普及，建構數位創新智慧城市新典範。

(工商 )